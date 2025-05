Indecopi lanza advertencia por llamadas spam y anuncia sanciones millonarias

Indecopi ha informado que se encuentra en plena fiscalización de las empresas que no cumplan con la nueva Ley 32323, que prohíbe las llamadas comerciales no solicitadas. Las empresas que infrinjan esta normativa podrían enfrentar multas de hasta 450 UIT, equivalentes a S/ 2 407 500, además de posibles indemnizaciones y compromisos de no repetición.

La ley, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que las empresas solo pueden contactar a los consumidores por teléfono si estos han dado su consentimiento previo y expreso. Esta normativa busca poner fin a las molestas llamadas comerciales que durante años han afectado a miles de usuarios.

Desde su entrada en vigor, los consumidores pueden revocar su consentimiento en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión. Indecopi también ha implementado herramientas de inteligencia artificial para analizar millones de audios y detectar infracciones, particularmente en sectores como bancario, seguros y telecomunicaciones.

DENUNCIA

Los ciudadanos que reciban llamadas no solicitadas pueden denunciar estas infracciones a través de varios canales de atención de Indecopi, como su correo electrónico, números de teléfono y plataforma virtual. No es necesario presentar pruebas, pero se recomienda conservar detalles como la fecha, hora y número del emisor.