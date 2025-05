Joven de Huancayo cumple promesa a madre fallecida: ingresó a la UNI y ganó Beca 18 del Pronabec

Cuando Joseph de la Cruz Chocca se enteró que ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) su primera reacción fue correr a contarle a su “mamita”, como llama a su abuela Adalberta, quien lo recibió con un fuerte abrazo. En ese momento también sintió el amor de su madre Miriam Chocca, a quien le prometió que alcanzaría esa meta. “En sus últimos días de vida, yo le dije ‘de acá a cinco años me vas a ver parado en la UNI. Yo voy a ser grande’”, recuerda.

En el 2020, en el contexto de la pandemia del Covid-19, su madre falleció tras complicaciones luego de una intervención médica por otro tipo de enfermedad. Joseph de entonces 11 años y su hermano de tan solo 2, pasaron al cuidado de sus abuelos maternos.

“Después de los problemas que tuve, eso fue lo que me motivó a seguir. Yo quise lograrlo, necesitaba cumplir esa promesa, no podía fallarle”, señala Joseph. El joven, natural de Huancayo, al iniciar tercero de secundaria volvió a ocupar los primeros puestos y su rendimiento le permitió ser becado en una academia preuniversitaria para prepararse e ingresar a la UNI.

En una de sus búsquedas en Internet se enteró de Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, averiguó los requisitos y verificó que podía postular a su modalidad Protección, dirigida a quienes están en tutela del Estado o tienen acogimiento familiar o con terceros. “Vi que daba mucho apoyo como la cobertura de alojamiento, alimentación, materiales de estudios y otros gastos, y decidí postular”, agrega. Luego de inscribirse a la beca, se registró para postular a la UNI.



Joseph recuerda que al regresar a casa tras haber dado la prueba de la universidad sentía mucho temor de no alcanzar vacante. En ese momento su abuela, quien labora como artesana, le habló firme diciéndole “deja de preocuparte, si no ingresas, siempre tendrás a tu familia para apoyarte con el camino que quieras dar”. Con sus palabras se sintió en calma y comenzó a ver las cosas de forma distinta. “En ese momento agradecí mucho a Dios el permitirme tenerlos conmigo”, agrega.



Al día siguiente su primo lo llamó para darle la noticia de que alcanzó vacante en la UNI y afines de marzo se enteró por la página web del Pronabec que también ganó el primer puesto de la modalidad Protección de Beca 18-2025, la oportunidad que le permitirá estudiar su carrera sin preocupaciones económicas. “Mi mamá estaría muy alegre de verme aquí. Desde donde está siempre me apoyó, nunca me dejó solo”, comenta el joven que ya estudia la carrera de sus sueños: Ingeniería Mecatrónica.