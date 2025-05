Día de la Madre: tres bebés nacen en esta fecha especial en el Instituto Nacional Materno Perinatal

Tres mujeres vivieron un Día de la Madre inolvidable al dar a luz a sus bebés en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) del Minsa. Todos los partos fueron naturales y asistidos por especialistas, bajo la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Linda López Amaya (30), de Piura, alumbró a Mateo Nicolás (1:30 a.m., 3470 g); Mailey Huari Pérez (18), de Apurímac, a Darek Wilmer (3:01 a.m., 3220 g); y Geraldine Silva Chanduvi (25), limeña, a Benjamín Sebastián (5:43 a.m., 3240 g).

Atención gratuita y especializada en el INMP

El INMP destacó que los recién nacidos y sus madres gozan de buena salud. Además de estos tres casos, ocho mujeres más se convirtieron en madres durante la mañana, cinco por parto vaginal y tres por cesárea.

Más de 5 millones de partos

Las atenciones médicas para las madres fueron cubiertas íntegramente por el SIS, garantizando acceso gratuito y de calidad. El INMP, que ha atendido más de 5 millones de partos en su historia, reafirma su compromiso con el control prenatal y la salud materno-infantil.