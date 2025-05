Jorge Fossati tras sufrir accidente de tránsito: “Me provocó una contractura fuerte en la espalda”

El lunes 5 de mayo, el entrenador de Universitario, Jorge Fossati sufrió un accidente de tránsito en la Panamericana Sur tras finalizar su jornada de trabajo en Campo Mar, con miras a la fecha 4 de la Copa Libertadores donde la ‘U’ recibirá en el Estadio Monumental a Independiente del Valle.

Tras la colisión que sufrió el vehículo donde se transportaba el uruguayo, el ‘nono’ reveló que no se encuentra en óptimas condiciones, debido a que el impacto le ha provocado algunos dolores en cuerpo.

“Fue más que nada por un giro. Yo no estaba atento, ya que estuve con el celular, lo que me provocó una contractura fuerte en la espalda, pero ya estoy. Aunque no sé si para jugar de entrada”, mencionó el exentrenador de la Selección Peruana.

AGRADECIEMIENTO POR LOS MENSAJES QUE RECIBIÓ

De igual manera, Jorge Fossati indicó que no ha podido responder los mensajes que recibió tras el accidente, sin embargo, dio las gracias a todos los que se preocuparon por su estado. “Lo único que tengo para agregar es que no he podido contestar tantos mensajes que he recibido. Les agradezco de corazón por la preocupación”