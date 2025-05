Mario Vargas Llosa: los últimos días del Nobel y la íntima pregunta que le hizo a su esposa antes de morir

Mario Vargas Llosa partió de este mundo el pasado 13 de abril a los 88 años, fiel a su vocación hasta el final. Según narró su hijo Álvaro Vargas Llosa al diario El Comercio, el Nobel pasó sus últimos días acompañado por su familia, en un ambiente de reflexión, cariño y despedidas que quedarán grabadas en la memoria de sus seres queridos.

Uno de los gestos más conmovedores fue la carta que escribió, con gran esfuerzo, a su nieto Leandro, quien sueña con seguir sus pasos como escritor. “Le hizo advertencias sobre lo que implica esta vida: la frustración, el sacrificio, y que el éxito muchas veces no es más que una casualidad”, relató Álvaro. Vargas Llosa no idealizó su carrera: fue honesto hasta el final, y le dio a su nieto la bendición más sincera que puede dar un escritor veterano. "Si eso es lo que quieres, hazlo", le dijo.

Pero entre las escenas más íntimas que compartió Álvaro, una sobresale por su carga emocional. En sus últimos momentos, el autor de La ciudad y los perros miró a Patricia Llosa, la mujer con la que compartió más de medio siglo de vida —y una compleja historia de separación y reconciliación—, y le hizo una pregunta profunda: “Patricia, ¿estás enamorada?”

Fue una interrogante que solo ellos compartieron. Según su hijo, ningún otro familiar presenció ese momento, solo el personal médico. “Mi madre no me contó qué respondió. Pero no lo necesitaba. Sus actos en todo este tiempo hablan por sí solos”, añadió.

Vargas Llosa y Patricia se conocieron cuando él tenía 25 años y ella apenas 15. La relación atravesó décadas, mudanzas, nacimientos, premios y rupturas. En 2015, el escritor se separó tras una mediática relación con Isabel Preysler, pero en los últimos años volvió a estar junto a Patricia, quien no se alejó en sus días más difíciles.