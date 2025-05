“No merecían morir así”: exigen justicia para taxista y su bebé asesinados en chifa de SJL

Un crimen a sangre fría conmocionó a los comensales de un chifa ubicado en San Juan de Lurigancho, cuando un padre de familia, identificado como Jean Carlo Silva Bazán, fue asesinado a balazos delante de sus dos pequeñas hijas. El hombre había llegado al local para recogerlas y, al sentarse brevemente con ellas, fue sorprendido por un sicario que descendió de una motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra. El atacante huyó del lugar a bordo del mismo vehículo conducido por un cómplice.

Según testimonios recogidos en el lugar, Silva Bazán no llevaba mucho tiempo en el restaurante cuando fue atacado. Su madre, entre lágrimas, relató que el hombre solo había acudido al chifa para llevarse a sus hijas, pero fue interceptado por los asesinos, uno de los cuales no portaba casco. “Le han disparado delante de sus hijas. Yo vine al restaurante y lo encontré ya muerto”, dijo la mujer, visiblemente afectada.

En medio del ataque, una de las hijas del fallecido, una bebé de apenas un año y dos meses, también fue alcanzada por las balas. La menor fue trasladada de emergencia al hospital Hipólito Unanue en estado grave. Aunque inicialmente sobrevivió al impacto, la mañana del lunes se confirmó su deceso, sumiendo aún más en el dolor a la familia que ahora exige justicia.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Los familiares de Silva Bazán, quienes incluso intentaron auxiliarlo al verlo herido, no han querido brindar más declaraciones y han optado por no responder llamadas ni mensajes. “Mi hijo solo trabajaba como taxista para mantener a sus hijas. No merecía morir así, ni su hijita tampoco. Queremos justicia”, clamó la madre del fallecido. Las autoridades investigan el móvil del crimen y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar plenamente a los autores.