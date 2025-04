Mujer que profirió insultos racistas declaró a la prensa: "Yo soy de provincia también"

En los últimos días se compartió por diferentes redes sociales un video en el que se muestra a una mujer agrediendo y profiriendo insultos racistas. Este hecho acontecido en Cusco generó indignación entre los usuarios y se conoció el nombre de la ciudadana que actuó de forma violenta: Fiorella Elisa Ras Viani.

Por ello, Ras Viani declaró a un programa de Willax en el que aclaró que no podía decir muchas cosas debido a que todo se encuentra bajo un proceso legal. No obstante, aprovechó para disculparse y también para decir que dijo todo eso por ignorancia.

Declaraciones de Fiorella Elisa Ras Viani

“He concedido esta entrevista porque quiero parar con todo lo que se ha divulgado por redes y por medios. La intención acá es muy clara, quiero pedir disculpas públicas por todos mis actos. Que la gente se dé cuenta de que estoy sumamente arrepentida por todo lo que se ha mostrado (...) No puedo hablar muy al respecto de ese tema. Con mi abogado lo estamos siguiendo, es un proceso legal”, afirmó la joven que se veía altamente alterada en el video compartido.

Luego prosiguió dando explicaciones de su comportamiento: “No lo digo por racial a la persona. Yo soy de provincia también. No es lo correcto estar hablando así de esta manera a las personas, pero básicamente es por el comportamiento”, con esto ella quiere decir que sus actos fueron una respuesta a lo ocurrido anteriormente que no se ve en el video: “Por loca no voy a actuar así. Hay causas, que eso quede clarísimo, pero no lo puedo hablar. Esto lo estoy tratando con mi abogado”.

Cabe resaltar que este caso tuvo repercusión hasta en el Ministerio de Cultura. Finalmente, con respecto a las 25 denuncias que tiene en su haber afirmó que se ha equivocado mucho durante su vida.