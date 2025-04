Jefferson Farfán califica como “falsa” denuncia de Darinka Ramírez por violencia psicológica

A más de dos días de darse a conocer la denuncia por violencia psicológica que presentó Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán, el exjugador de Alianza Lima, decidió pronunciarse sobre la imputación que le hizo la madre de su última hija.

Por medio de un documento difundido, Farfán calificó como “fraudulenta” la querella de Darinka en su contra. De igual manera, ‘La foquita’ dejó en claro que, en los próximos días, las personas conocerán la verdad de los hechos.

"He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere", escribió el exfutbolista.

TENDRÁ QUE REALIZAR UNA SERIE DE RECTIFICACIONES

De acuerdo con Jefferson Farfán, Darinka Ramírez y él, no se conocieron en el año que había mencionado a primera instancia la madre de su hija, sino que fue años posteriores. “"Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo".