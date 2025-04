MTC: Conoce los montos del incentivo de los programas de chatarreo vehicular

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la Resolución Directoral N° 003-2025-MTC/18, que establece la metodología para el cálculo de los incentivos económicos y no económicos de los programas de chatarreo vehicular (PCH).

La resolución sienta las bases técnicas para la elaboración e implementación de los programas de chatarreo voluntario a nivel nacional, a cargo de entidades promotoras como las municipalidades provinciales.

Es importante señalar que el proceso del diseño de los programas de chatarreo vehicular requiere al menos las siguientes tres variables: tipo de servicio prestado, tipo de combustible, categoría y antigüedad de los vehículos. Esto permitirá calcular los incentivos económicos.

¿En qué consisten los incentivos?

Los valores pueden variar de acuerdo con la modalidad del programa (retiro o renovación vehicular) y otros factores, como el tipo de combustible, la categoría del vehículo y el año de fabricación.

Para la modalidad de retiro vehicular, el incentivo económico puede oscilar entre US$ 3521 y US$ 20 000, dependiendo de las características del vehículo. En el caso de vehículos de la categoría L (motocicletas, mototaxis y cuatriciclos), el incentivo dependerá exclusivamente de su antigüedad y será de US$ 218.81 o US$ 407.70.

Además, en el caso de la modalidad de renovación vehicular, el monto puede alcanzar hasta US$ 25 000, si se reemplaza por un vehículo de menor impacto ambiental.

El programa también contempla incentivos no económicos, como el acceso preferencial a procesos de selección en sistemas de transporte público y programas de capacitación promovidos por las entidades responsables.

La ciudadanía y las entidades interesadas pueden conocer más sobre esta metodología accediendo al siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/6628215-003-2025-mtc-18.