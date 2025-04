Paro de transportistas: ATU garantiza operación del Metropolitano, corredores y metro en Lima y Callao

Ante la creciente inseguridad y las constantes amenazas que enfrentan los conductores de transporte público, los gremios de transportistas urbanos de Lima y Callao han convocado a un paro de 24 horas este jueves 10 de abril.

En respuesta a la convocatoria, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado un plan de contingencia para asegurar el funcionamiento de los servicios metropolitanos, corredores complementarios y las líneas del metro.

HORARIOS

El Metropolitano funcionará de 5:15 a.m. a 11:00 p.m., las rutas alimentadoras y los corredores complementarios atenderán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y las líneas 1 y 2 del Metro operarán desde las 5:00 a.m. y 6:00 a.m., respectivamente, hasta las 10:00 p.m. y 11:00 p.m.

Además, la ATU ha anunciado que unidades de transporte de las Fuerzas Armadas estarán disponibles para reforzar el traslado de los ciudadanos durante el paro. Desde su Centro de Gestión y Control, la ATU supervisará el funcionamiento de los sistemas de transporte en tiempo real, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), para garantizar la seguridad en estaciones y terminales.