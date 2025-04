Piero Quispe en la mira: Olenka Mejía presenta foto comprometedora y depósito del futbolista

El escándalo entre Olenka Mejía y Piero Quispe tomó un giro inesperado. La empresaria apareció en el programa Magaly TV, La Firme con pruebas que pondrían en duda las declaraciones del volante de la selección peruana, quien había negado cualquier relación con ella. La ex de Jefferson Farfán mostró una foto inédita junto al futbolista y depósitos bancarios recientes que, según dice, confirman su vínculo.

QUISPE EN LA CUERDA FLOJA

Según Olenka, el mismo Piero Quispe le envió la imagen que fue tomada en 2022, cuando mantenían una relación. Lo más revelador es que, además, mostró varios depósitos bancarios realizados por el futbolista, incluido uno por 500 dólares en enero de 2025, meses después del nacimiento de la hija de Quispe con Cielo Berríos. “Él me dijo que no estaba con ella. Siempre me agradecía porque yo lo apoyé cuando no tenía nada”, declaró Mejía.

Foto: captura Magaly TV, La Firme.

A pesar de haber sido captados recientemente ingresando a un hotel cercano al aeropuerto Jorge Chávez, el jugador del Pumas de México ha negado públicamente cualquier vínculo con la empresaria. Sin embargo, las pruebas presentadas han desatado una ola de reacciones en redes sociales y generado más dudas sobre la verdad detrás de esta historia.

“TERMINAMOS POR MENTIRAS”, ASEGURA OLENKA MEJÍA

Durante la entrevista, Olenka también reveló la razón por la que decidió alejarse del futbolista. “Terminé con él por mentiras. Me decía que se iba a jugar play, pero estaba en una famosa encerrona”, sostuvo. Sus declaraciones han encendido aún más la polémica, especialmente porque se presentan en medio del crecimiento mediático de Quispe como figura de la selección peruana.

Hasta el momento, el futbolista no ha emitido ningún pronunciamiento frente a las acusaciones ni sobre las pruebas presentadas en televisión nacional. Mientras tanto, la imagen compartida por Olenka Mejía y los depósitos siguen generando especulaciones sobre el verdadero vínculo entre ambos.