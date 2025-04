Pamela López le responde a Pamela Franco: "es su condición de amante la que afecta su honor"

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, volvió a encender la polémica al responder contundentemente a la carta notarial enviada por la cantante Pamela Franco, quien la acusó de difamación tras sus declaraciones en el programa El valor de la verdad. La influencer afirmó que no se retractará de sus palabras porque, según ella, solo describió una realidad conocida.

PAMELA LÓPEZ RESPONDE A PAMELA FRANCO CON CARTA NOTARIAL

En su carta notarial, difundida por el programa América Hoy, López aseguró que no se rectificará porque lo dicho no constituye una difamación, sino una descripción literal. “Es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, usted es la amante. Y es su condición de amante la que afecta su honor. No son por opiniones, o afirmaciones mías que su honor esté mancillado”, escribió la empresaria. Además, argumentó que el término "amante" está definido por la Real Academia Española y su uso no representa un insulto.

Pamela Franco, por su parte, había solicitado a López que se rectifique públicamente en un plazo de 24 horas y que se abstenga de volver a mencionarla en cualquier medio, argumentando que sus declaraciones perjudican su “honor y reputación”. La cantante, incluso, pidió que la rectificación se haga en el mismo programa donde se emitieron las declaraciones originales.

PAMELA FRANCO EXIGE RECTIFICACIÓN PÚBLICA

La polémica surgió tras la emisión del programa El valor de la verdad, donde Pamela López aseguró que mientras ella daba a luz en Trujillo en 2018, Pamela Franco se encontraba en su casa en Brasil junto a Christian Cueva. Además, relató que Janet Barboza le habría dicho que la cantante perdió un hijo del futbolista, información que él negó rotundamente.

Pamela Franco, exintegrante de Alma Bella, respondió a las cámaras de Todo se filtra, donde exigió pruebas: “Pues pruébenlo, que (Christian Cueva) ha estado conmigo (cuando ella abortó)”. A pesar del escándalo, Pamela López se mantiene firme en su postura y dejó claro en su misiva: “No me rectifico porque sus acusaciones no tienen sustento en lo realmente acontecido”.