¿Piero Quispe negó a su hija y a su pareja? Olenka Mejía hace impactante revelación

Una fuerte acusación sacude la vida personal del futbolista Piero Quispe. Según reveló Olenka Mejía, el mediocampista habría negado públicamente a su pareja, Cielo Berríos, y a su propia hija, durante un encuentro íntimo con la modelo.

ENCUENTRO SECRETO Y CONFESIÓN

La controversia ocurrió este 2 de abril, cuando Magaly TV, La Firme difundió imágenes del futbolista ingresando a un hotel de Lima, donde lo esperaba Olenka Mejía. Según la modelo, ese encuentro no fue casual: Quispe la buscó y, en medio de una conversación, terminó quebrándose emocionalmente al ser confrontado por su supuesta doble vida.

“Él me dijo: ‘tú lo sabrás en su momento’. Se puso a llorar y se sinceró conmigo”, relató Mejía a Magaly Medina. Asegura que el encuentro ocurrió en noviembre, poco después del nacimiento de la hija que el jugador tuvo con Cielo Berríos, relación que –según ella– él ocultaba deliberadamente.

“ME NEGÓ A SU HIJA Y A SU MUJER”

Mejía reveló que encaró a Quispe por estar con otra mujer mientras la buscaba a ella: "Le dije 'oye, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí y me mandas pasajes (para México), ¿Qué haces embarazando a una flaca? Y peor, ya dio a luz. ¿Por qué me ocultaste?". Además, aseguró que tiene pruebas de que el futbolista negó a Berríos y a su hija: “Tengo audios de él llorando. Me negó a su hija, me negó a la mujer”, sentenció.

Las declaraciones han generado gran revuelo en redes sociales y medios de espectáculo, donde muchos esperan un pronunciamiento oficial del jugador. Hasta el momento, Piero Quispe no ha emitido ningún comentario sobre las revelaciones expuestas en televisión nacional.