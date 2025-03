Johana Cubillas acusa a Juan Ichazo de amenazarla con sacar videos suyos y anuncia medidas legales

Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, rompió su silencio y lanzó duras acusaciones contra su aún esposo, el modelo argentino Juan Ichazo Blanco. En un extenso comunicado publicado en redes sociales, denunció que no recibe pensión para sus hijos y que ha sido víctima de amenazas, humillaciones y difamación.

"ESTOY HARTA DE SU CIRCO"

La empresaria e influencer aseguró que Ichazo no solo incumple con sus responsabilidades como padre, sino que también la amenaza con publicar videos grabados durante momentos de vulnerabilidad. “Estoy harta de sus amenazas con sacar videos míos cuando me grababa en plenos ataques de pánico tirada en el piso llorando”, escribió Cubillas en sus historias de Instagram. Además, recalcó que tuvo que rogarle para que cumpliera con sus obligaciones económicas: “Es todo un estrés mi tema con Juan, y ya me cansé”.

Cubillas también señaló que Ichazo apenas ve a sus hijos y que durante su relación fue ella quien sostuvo el hogar. “Trabajé por él durante seis años mientras él jugaba Play Station”, afirmó. La declaración fue publicada horas después de que Ichazo apareciera en televisión junto a su nueva pareja, Macarena Vélez, en el programa El valor de la verdad que transmite Panamericana Televisión los domingos después de Panorama.

ANUNCIA ACCIONES LEGALES

Cubillas explicó que Ichazo difunde supuestos depósitos para simular ante el público que cumple con la pensión de alimentos, cuando en realidad —según ella— los montos corresponden a préstamos que ella misma paga. “Lo peor es que él saca transferencias de préstamos que yo sigo pagando”, denunció.

Ante esta situación, la influencer anunció que su equipo legal ya está al tanto del caso y procederá a denunciarlo por difamación. “¡Déjame en paz! Respeta a la mamá de tus hijos, a tus hijos y cumple con tus obligaciones como un hombre”, sentenció en su mensaje público.