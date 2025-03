Paul Flores: 'Chato Juan' de Los Injertos del Cono Norte se atribuye asesinato de cantante de Armonía 10

El criminal conocido como 'Chato Juan', de la organización Los Injertos del Cono Norte, se atribuyó el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10 tras el ataque armado al bus de la orquesta de cumbia el último domingo 16 de marzo, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

A través de mensajes de WhatsApp enviados al manager de Armonía 10 de Walter Lozada, Agustín Távara, el hampón advirtió sobre más ataques si la agrupación no se alinea con sus exigencias. Los mensajes llegaron minutos después de que sicarios atacaran a balazos el bus la agrupación.

Amenazas y advertencias

En los mensajes, 'Chato Juan' advirtió a Távara que no se atrevan a tocar en Lima sin cumplir con sus condiciones. "Mira lo que acaba de pasar. No tocas en Lima si no te alineas. Aquí no jugamos. Quieren sangre, lo tendrán. Nosotros no medimos consecuencias", escribió el criminal.

Además, recordó el caso del club campestre Chepita Royal, sugiriendo que los ataques continuarán si no retoman el diálogo. "Si no vuelves al diálogo, te voy a dejar unos muertos para que copies", agregó.

Exigencias del criminal

En otro mensaje, 'Chato Juan' exigió a la agrupación alinearse "al 100%" con él, pagar 70 mil soles y ofrecer una fecha de concierto al mes. "Yo no quiero padrinos, porque yo soy el papá de papás", afirmó el criminal.