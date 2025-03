Colegios privados anuncian marcha por extorsiones: Pese a medidas del Ejecutivo amenazas continúan

Las extorsiones a los colegios particulares a nivel nacional no se detienen, todos los días alguna institución educativa es amenazada, les exigen fuertes cantidades de dinero. Al respecto, Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), pide una solución efectiva a las autoridades.

Ante esta difícil situación, la mayoría de las instituciones han decidido pasar a las clases virtuales hasta que la autoridad brinde las garantías necesarias. El titular de la Anacopri señaló que en una reciente reunión con el ministro del Interior, Juan Santiváñez, este le dijo que la policía está detrás de los extorsionadores.

AMENAZAS CONTINÚAN

Pero solo eso, no hay nada en concreto sobre las investigaciones, y las amenazas continúan, los delincuentes no llegan a los colegios privados grandes porque hay mayor patrullaje policial, resguardo y seguridad particular. Pero los colegios pequeños son los más vulnerables y los que sufren continuos atentados.

Finalmente, la Anacopri señaló que si no ven resultados concretos, padres y docentes saldrán a las calles a denunciar la inacción del Gobierno ante esta grave situación. Sobre el tema el premier Gustavo Adrianzén Olaya, dijo que una protesta al inicio del año escolar solo afectaría las clases de los menores.