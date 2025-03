Vocero del Mininter se equivoca al confirmar muerte de menor baleado en Chosica

Carlos López Aedo, vocero del Ministerio del Interior, ofreció disculpas públicas tras confirmar erróneamente la muerte de un menor baleado en Chosica. La familia desmintió la información y aclaró que el adolescente sigue grave e internado en UCI.

El funcionario declaró ayer 11 de marzo que el menor de iniciales M.L.C. había fallecido, basándose en un reporte oficial. Sin embargo, los padres del joven denunciaron que la información era falsa y pidieron mayor rigurosidad en las comunicaciones oficiales.

“Dos de ellos fallecieron acto. El tercer menor de edad fue trasladado a un hospital hace unas dos horas, oficialmente ya falleció”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

La madre del adolescente expresó su indignación, afirmando que la noticia causó un profundo impacto en su familia. Además, solicitó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que se acerque a conocer de primera mano la situación de su hijo.

“Mi menor hijo se encuentra muy grave en estos momentos y ya no cuenta con partes de sus órganos. Por favor, señor ministro, haga su trabajo. Vaya al lugar de los hechos para que saque una información exacta y no sacar cosas que no son” señaló la madre del menor a Exitosa.

PIDIÓ DISCULPAS

Tras el error, Carlos López Aedo reconoció que hubo una descoordinación en la información recibida y lamentó lo ocurrido. Aseguró que el Mininter tomará medidas para evitar que este tipo de equivocaciones vuelvan a repetirse.