Bomberos seguirán en Barrios Altos hasta extinguir el incendio: "no nos vamos a ir"

Los bomberos seguirán en la zona del incendio en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Así lo confirmó el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, quien calificó el siniestro como "atípico" y reiteró que no se retirarán hasta extinguir completamente el fuego.

NO ABANDONARÁN LA EMERGENCIA

En declaraciones a la prensa, Morales negó que los bomberos vayan a abandonar la zona siniestrada y explicó que su labor se centra en la extinción del fuego, mientras que la demolición de estructuras en riesgo es responsabilidad de otras entidades.

"Tengan la plena seguridad de que mientras haya un foco de incendio, los bomberos no se van a ir", aseguró a Exitosa. No obstante, aclaró que el cierre de operaciones en su competencia no implica que lideren el proceso de demolición de edificaciones que están por colapsar.

REMOCIÓN DE ESCOMBROS

Las tareas de limpieza en la cuadra 10 del jirón Junín siguen en marcha con apoyo del Ministerio de Vivienda, que ha proporcionado maquinaria pesada las 24 horas del día. Según informes de Canal N, se han encontrado grandes cantidades de insumos y alimentos asiáticos entre los escombros, como botellas y latas de salsa de ostión, piña enlatada y ajonjolí.

Los vecinos afectados han manifestado su preocupación por la falta de electricidad y la presencia de personas que intentan ingresar a la zona sin autorización para recuperar pertenencias. Mientras tanto, las autoridades continúan con los trabajos para garantizar la seguridad en el área afectada.