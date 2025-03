Aplicativo del Reniec colapsa por usuarios que suben fotos con el torso desnudo

Desde hace varios meses, usuarios han reportado que el aplicativo móvil del Reniec ha colapsado, lo cual no les permitía realizar trámites de manera virtual. Según informó la jefa de la institución, Carmen Velarde, el problema se debe a la alta demanda y al mal uso que algunos ciudadanos han hecho de la herramienta.

La funcionaria indicó que muchas personas han subido imágenes inadecuadas al sistema, afectando su correcto funcionamiento. “Hemos encontrado una sobrecarga de uso en nuestro aplicativo de verificación facial por personas que lamentablemente no se toman la foto correctamente. Se toman la foto del torso desnudo. No, por favor, no hagan eso”, dijo a Canal N.

La aplicación permitía a los ciudadanos realizar trámites virtuales sin acudir a oficinas físicas, lo que ayudaba a evitar aglomeraciones y optimizar la atención. No obstante, las constantes fallas han obligado a muchas personas a acudir presencialmente para completar sus gestiones, generando largas filas y retrasos.

OTRO PROBLEMA

Además del mal uso, la jefa del Reniec explicó que el aplicativo también ha colapsado por las actualizaciones frecuentes de los sistemas operativos móviles. Mientras que en Android ya se completó la actualización, en iOS el proceso ha sido más complejo debido a nuevos requisitos técnicos y costos adicionales.