Incendio en Barrios Altos podría prolongarse un día más, advierten bomberos

La emergencia sigue en curso y se recomienda a los ciudadanos evitar la zona para no entorpecer las labores de los equipos de rescate.

Tras más de 20 horas de intensa labor, los bomberos continúan combatiendo el incendio de gran magnitud que afecta a varias edificaciones en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Según el brigadier general Alfonso Panizo Otero, comandante territorial de bomberos Lima y Callao, las condiciones estructurales del área han dificultado el acceso al foco del fuego, lo que prolongaría la emergencia por al menos un día más.

Dificultades en la extinción del fuego

“El estatus es que tenemos incendio para un día más. No podemos tener control de extinción, no tenemos cómo acceder (al foco del incendio)”, declaró Panizo Otero en diálogo con RPP. Según explicó, alrededor del 70 % del incendio no ha podido ser atacado con agua debido a la falta de acceso.

“Estas edificaciones (los almacenes incendiados) las han metido al centro de una manzana y tienes que atravesar a través de quintas. Es una locura”, agregó, haciendo referencia a la compleja distribución de los predios comprometidos.

Cambio de estrategia ante la emergencia

Ante la imposibilidad de ingresar al punto exacto del incendio, los bomberos han optado por una estrategia defensiva. “Básicamente, ahorita nos toca seguir empujando y seguir tratando de entrar. No hay nada diferente que podamos hacer. Hemos replanteado la estrategia de combate de incendios”, precisó el brigadier general.

Según indicó, los equipos han realizado un cuarto relevo de personal y maquinaria. “A las seis (de la tarde) regresa (la estación) Lima Centro y probablemente tengamos un plan de acción por las siguientes 24 horas”, explicó.

Materiales almacenados y su impacto en el incendio

Las edificaciones afectadas, que operaban como almacenes informales, contenían diversos productos inflamables, lo que ha dificultado la contención del fuego. “Tenemos información de que hay de todo, hasta temas de cocina. Hay sillao, hay aceite de ajonjolí, platos, manteles plásticos, mesas, sillas”, detalló Panizo Otero.

El comandante territorial también señaló que estos almacenes funcionan de manera clandestina, a pesar de intentos previos de clausura. “Por más que los cierran y los clausuran, obtienen una cautelar y siguen trabajando”, afirmó.

Monitoreo con drones y labores de contención

Para evaluar la magnitud del siniestro, los bomberos han realizado un sobrevuelo con drones, identificando al menos seis edificaciones comprometidas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan desplegados en la zona, trabajando en la contención del fuego para evitar su propagación a inmuebles vecinos.

La emergencia sigue en curso y se recomienda a los ciudadanos evitar la zona para no entorpecer las labores de los equipos de rescate.