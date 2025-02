César Vega es liberado tras denuncia por agresión de Suheyn Cipriani: ¿por qué no irá a prisión?

El salsero César Vega quedó en libertad luego de ser detenido por presunta agresión contra su pareja, la modelo Suheyn Cipriani, y por amenazar con un cuchillo a su suegro, Christian Cipriani. El Poder Judicial determinó que el cantante afronte el proceso con comparecencia restringida, con una serie de medidas que deberá cumplir para evitar su ingreso a prisión.

RESTRICCIONES QUE CANTANTE DEBERÁ CUMPLIR

El juez Edison Mendoza, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, determinó que César Vega debe cumplir con las siguientes restricciones:

1️⃣ No ausentarse de su residencia sin autorización judicial.

2️⃣ Presentarse ante el juzgado cada 30 días.

3️⃣ No comunicarse ni acercarse a Suheyn Cipriani.

4️⃣ No consumir bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas.

5️⃣ Pagar una caución de 1,000 soles.

Además, el magistrado advirtió que, en caso de incumplir alguna de estas medidas, se revocará la comparecencia restringida y se solicitará prisión preventiva para el artista.

AGRESIÓN Y AMENAZA CON CUCHILLO

El incidente ocurrió la madrugada del 25 de febrero, cuando Suheyn Cipriani denunció haber sido agredida por César Vega en su vivienda en Chorrillos. Ante la situación, llamó a su padre para pedir ayuda, pero al llegar, Christian Cipriani también fue atacado por el cantante, quien habría tomado un cuchillo para amenazarlo.

La Policía detuvo a ambos hombres y los trasladó a la comisaría, donde pasaron por el control de identidad y exámenes médicos. A pesar de la gravedad de la denuncia, el Poder Judicial permitió que Vega afronte la investigación en libertad, mientras el caso sigue en curso.