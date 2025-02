Suu Rabanal al ser consultada sobre detención de César Vega: “No quiero saber nada de él”

Lo sepultó. Tras conocerse que César Vega fue detenido por presunta agresión contra su novia Suheyn Cipriani, la expareja del salsero, Suu Rabanal fue consultada al respecto del caso y dejó en claro que no quiere saber nada del ‘sonerito’.

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la exintegrante de Son Tentación enfatizó que no le importa lo que pueda hacer el salsero con su vida, por lo que en el problema en que esta involucrado solo le compete a él.

“No entiendo por qué me siguen vinculando (…) Yo no soy él, tienen que preguntar a la persona que es protagonista. Yo no soy nada de él, tienen que preguntarle a la protagonista, por eso te freno antes porque ni siquiera quiero saber, o sea no me incumbe”, sostuvo.

RESPETA SU RELACIÓN QUE TIENE

Suu Rabanal hizo un llamado a los medios para que no la vuelvan a vincular con César Vega porque en estos momentos se encuentra en una nueva etapa de su vida. “Yo estoy desligada hace bastantes años de esa relación. Yo tengo una relación a la que respeto, entonces, ya mi vida dio un giro hace bastante tiempo”.