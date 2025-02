Magaly Medina responde a críticas por no entrevistar a familia de víctima en Trujillo

Magaly Medina respondió a las críticas que la acusan de haber dejado plantada a la familia de Harumi Carbajal, joven fallecida en la tragedia del Real Plaza Trujillo. La conductora aseguró que su equipo intentó coordinar un en vivo, pero las condiciones no fueron adecuadas para la transmisión.

"NO ES MI OBLIGACIÓN, MI PROGRAMA ES DE ESPECTÁCULOS"

En conversación con Infobae Perú, Medina explicó que su programa no es de ayuda social, sino de espectáculos, y que en emergencias, como la ocurrida en Trujillo, solo realizan coberturas puntuales. “Ciertamente, nos hubiera gustado que nos cuenten su drama, pero para eso existe en el canal tres noticieros, que bien podrían darle la mano a esta gente. Ellos podrían ser una especie de fuente de ayuda”, afirmó.

Además, sostuvo que la entrevista no se concretó porque la familia se encontraba en un lugar donde la conexión era inestable. "La transmisión no iba a salir bien solo con celular", agregó.

“EL PÚBLICO ME EXIGE DEMASIADO”

La periodista también cuestionó que algunos la critiquen por enfocarse en su rubro, mientras que otros la atacan cuando aborda temas sociales o políticos. "A veces siento que el público me exige demasiado, y cuando hago cosas de interés social, dicen: ‘¿por qué no hace espectáculo, si eso no es lo suyo?’. Cuando tengo un comentario político, dicen ‘¿por qué ella hace ese comentario si ella no es especializada, que vuelva a su espectáculo’. Y cuando resulta que quiero hacer solo espectáculos (como en este caso), la gente reclama", sostuvo.

Finalmente, Magaly Medina indicó que entiende que el público le pida que abarque temas que no son de espectáculos para lograr más visibilidad, pero “desgraciadamente no es la la esencia de mi programa”, finalizó.