Municipalidad de SJM fiscaliza centros comerciales: "Vamos a hacer inspecciones profundas"

La Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) intervino en el Mall del Sur luego de que se reportaran grietas en el piso del patio de comidas, ubicado en el cuarto nivel del centro comercial. Tras una inspección realizada por el personal del municipio, se descartó que la estructura del edificio presente daños que representen un riesgo para los visitantes.

El gerente de Desarrollo Urbano de SJM, Rafael Cabrera, indicó a RPP que el incidente se debió a factores climáticos y pequeños movimientos naturales de dilatación. "Hemos acudido, a través del Área de Gestión de Riesgo y de Fiscalización, para validar que no sea un daño estructural. Al momento que se ha levantado la mayólica, se ha podido observar que solamente ha sido un movimiento de dilatación por el calor y por los pequeños movimientos que hay, lo que ha hecho que la mayólica se levante, pero la estructura del piso está plana, lo que nos permite validar que no ha habido ningún daño estructural. No hay ningún riesgo", explicó el funcionario.

El incidente fue atendido de inmediato por el personal del centro comercial, quienes procedieron a reparar las mayólicas afectadas y cercar la zona para garantizar la seguridad de los clientes. Sin embargo, la atención en el patio de comidas continúa con normalidad.

Municipalidad de SJM intensifica inspecciones en centros comerciales

Luego del reciente colapso del techo del Real Plaza en Trujillo, la Municipalidad de San Juan de Miraflores ha anunciado un plan de inspecciones a los centros comerciales del distrito para evaluar sus condiciones estructurales. Rafael Cabrera adelantó que estas visitas iniciarán de inmediato y se extenderán por aproximadamente una semana y media.

"Toda esta semana vamos a hacer una inspección un poquito profunda. Nos va a tomar prácticamente una semana y media poder hacer las inspecciones porque vamos a ir a nivel estructural. No es una inspección solamente de vías de escape ni sistemas eléctricos, sino temas estructurales que nos tendrían que dar especialistas", explicó el funcionario.

Estas inspecciones buscan reforzar la seguridad en los centros comerciales y prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los visitantes. La Municipalidad de SJM reafirma su compromiso con la fiscalización rigurosa de las infraestructuras en su jurisdicción.