Shakira en Lima: Policía Nacional destinará más de 1800 agentes para resguardar la seguridad en concierto

El jefe de la región policial Lima, General Enrique Felipe, señaló que más de 1800 agentes resguardarán la seguridad antes y después del concierto de la cantante colombiana Shakira, que será por doble fecha, domingo 16 y lunes 17 de febrero.

La autoridad policial recomendó a todos los asistentes llevar su DNI, así como el ticket de entrada tanto virtual como físico (ambos), de lo contrario no podrán ingresar al Estadio Nacional, que estará con las puertas abiertas desde las 04:00 p.m.

VENTA DE ESPACIOS

Además, fue enfático en señalar que no se permitirá la venta de espacios ni la presencia de revendedores. “Los que no tengan su ticket virtual o físico serán retirados de la zona adyacente. No hay separadores de espacios o colas”, señaló.

Finalmente, se informó que para mayor seguridad se restringirá el acceso en las avenidas 28 de julio y Quito, corredor de la Av. Arequipa y Bausate y Meza, mientras las vías alternas serán: Salaverry, Arenales, Alejandro Tirado y Petit Thouars.