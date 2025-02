Mincetur: agroexportaciones superan su máximo valor histórico y alcanzan los US$ 12 784 millones

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, anunció que nuestras agroexportaciones alcanzaron un nuevo récord en 2024, registrando US$ 12 784 millones, lo que representa un crecimiento del 22,1% respecto al año anterior. De esta manera, la contribución del agro a la exportación de bienes aumentó de 15,5% en 2023 a 17,1% en 2024-

La titular del Mincetur destacó el crecimiento de la exportación de fruta (+17,8% en 2024). Los arándanos lideraron las ventas tras crecer 35,7% y alcanzar los US$ 2 299 millones, un nuevo récord. Igualmente, la palta, la mandarina y el limón tuvieron resultados sobresalientes, con crecimientos del 29,2% (US$ 1 324 millones), 27,2% (US$ 307 millones) y 25,5% (US$ 83 millones), respectivamente.

Además, resalta el notable aumento en los envíos de cacao y derivados, que crecieron 199,5% y alcanzaron los US$ 1 281 millones gracias a los excepcionales precios y el aumento del volumen exportado. Otros productos como el café y el aceite esencial de limón también tuvieron un desempeño positivo, con incrementos del 33% (US$ 1 103 millones) y 52,9% (US$ 107 millones) respectivamente. Las hortalizas, incluyendo ajíes y pimientos, generaron ingresos por US$ 1 616 millones, creciendo 2,6% respecto al año previo.

CRECIENTE COMPETITIVIDAD

Cabe resaltar que, en 2024, las agroexportaciones peruanas llegaron a 145 mercados alrededor del mundo, lo que subraya la creciente competitividad y diversificación del sector.

“Nuestra política de apertura comercial ha creado un entorno propicio para las exportaciones peruanas. Actualmente el Perú cuenta con 22 acuerdos de libre comercio vigentes, lo que nos permite acceder, con ventajas arancelarias a 58 economías que representan el 82% del PBI mundial y más de 3 200 millones de consumidores potenciales, incluyendo a nuestros principales socios comerciales como China, Estados Unidos y la Unión Europea”, señaló la ministra León.