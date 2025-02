Ministro Maurate sobre protesta de los gremios de transporte: La solución no es la paralización

El ministro Daniel Maurate se pronunció sobre la medida de protesta de los transportistas ante los casos de extorsión que se registran continuamente contra este sector, destacando que la policía trabaja arduamente para desarticular a las bandas y organizaciones criminales.

“La solución no es el paro, lo que tenemos que hacer es no paralizar la producción porque significaría menos recursos y si un país no crece en su producción no va a crecer en empleo”, refirió en titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

EQUIPAMIENTO NECESARIO

Maurate Romero dijo también que debemos respaldar siempre la labor que viene desarrollando la policía contra la criminalidad, que es un mal que afecta a toda la región, además de proporcionarle el equipamiento necesario para que su trabajo siga logrando resultados.

“Tenemos que cerrar filas en torno a la Policía y hacer que nuestro país sea mucho más productivo para que haya más empleo, menos pobreza y más recursos para implementar a la Policía de más equipamiento y ellos puedan combatir al crimen”, agregó.