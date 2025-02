Paro de transportistas 2025: ¿Cuáles serán los gremios que participarán?

El primer paro nacional de transportistas del 2025 tendrá lugar este jueves 6 de febrero, convocado por diversos gremios en protesta contra el aumento de la delincuencia y la falta de medidas de seguridad por parte del gobierno.

Entre los gremios que confirmaron su participación se encuentran la Alianza Nacional de Trabajadores (Amitra) y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quienes han manifestado su preocupación ante el sicariato y las extorsiones que afectan al sector.

Transportistas formales no participarán del paro

Además, se suman empresarios del sector transporte de carga, taxistas, bodegueros y panaderos, quienes también exigen medidas urgentes para frenar la criminalidad. Sin embargo, el paro no contará con la participación de los Corredores Complementarios ni el servicio del Metropolitano, según confirmó la Cámara de la Industria de Transporte.

El premier Gustavo Adrianzén minimizó la protesta y aseguró que confía en que la población no acate el llamado al paro. "Felizmente he escuchado otras voces de transportistas que han dicho que no acudirán porque el Perú necesita trabajar", señaló. Asimismo, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, hizo un llamado a los trabajadores para que continúen con sus labores y no paralicen la producción.