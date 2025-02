Alcalde López Aliaga ratifica respaldo a cardenal Juan Luis Cipriani: Lo volvería a condecorar

Pese a la denuncia de abuso sexual contra la cardenal, reportaje publicado por el diario El País de España, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. respaldó nuevamente a Juan Luis Cipriani Thorne y aseguró que lo "volvería a condecorar".

Cuestionó, en entrevista con Milagros Leiva, la validez de la acusación y criticó que se le señale sin un juicio formal. “A Cipriani lo conozco hace tiempo. Hay un ente anónimo que lo denuncia, pero no hay un debido proceso”, declaró.

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

También señaló la ausencia de un pronunciamiento oficial del Vaticano sobre el caso. “Un anónimo no puede denunciarlo y que le den sanciones. Eso no me parece humano. No he leído ningún documento oficial del Vaticano”, afirmó.

Como se recuerda, el pasado 07 de enero, el alcalde metropolitano Rafael López Aliaga condecoró a Juan Luis Cipriani con la Medalla Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, destacando su labor pastoral, académica y eclesiástica.