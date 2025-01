Cipriani insiste en su inocencia y asegura que obedece disposiciones "por amor a la Iglesia"

El excardenal Juan Luis Cipriani emitió un comunicado en el que expresó su sorpresa y malestar tras el pronunciamiento de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana y del cardenal Carlos Castillo sobre la acusación por presunto abuso sexual.

Cipriani calificó como injustas las afirmaciones en su contra, además volvió a reiterar que es inocente y aseguró que solo sigue las disposiciones impuestas por el Vaticano "por amor a la Iglesia".

Cipriani defiende su inocencia

En su mensaje, el exarzobispo de Lima manifestó que ha sido un "dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados" sobre su persona. Enfatizó que no ha cometido ningún delito ni ha abusado sexualmente de nadie "ni en 1982, ni antes, ni después".

Cipriani también recordó el momento en que el nuncio apostólico en Perú le comunicó las restricciones impuestas por el Vaticano, las cuales firmó declarando por escrito que la acusación era "absolutamente falsa".

Obediencia a la Iglesia

"He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender", añadió y reiteró su compromiso con la Iglesia y su disposición a obedecer las decisiones de las autoridades eclesiásticas.