Este simple gesto en una entrevista laboral podría costarte el empleo: la prueba del vaso del agua

Las entrevistas laborales no solo evalúan la experiencia y habilidades de un candidato, sino también aspectos sutiles de su comportamiento. Uno de estos métodos es la prueba del vaso de agua, una estrategia utilizada por algunos reclutadores para analizar la actitud y capacidad de adaptación del postulante.

¿En qué consiste esta prueba?

Durante la entrevista, el reclutador ofrece al candidato una bebida, como agua, café o té. A simple vista, esto parece un gesto de cortesía, pero en realidad es una táctica psicológica que puede influir en la percepción del entrevistador sobre el candidato.

De acuerdo con Scott Steinberg, experto en etiqueta laboral y autor de The Business Etiquette Bible, aceptar la bebida es la mejor opción. Según explica, este pequeño gesto transmite comodidad, disposición a la interacción y una actitud abierta hacia el entorno. Además, ayuda a relajar la conversación, generando un ambiente más ameno y propicio para evaluar las habilidades interpersonales del postulante.

Por qué es importante aceptar la bebida

Steinberg señala que aceptar la bebida demuestra que el candidato valora la hospitalidad del entrevistador, un detalle que puede ser clave en una evaluación integral. Además, este gesto puede generar una dinámica social más equilibrada, donde ambas partes se perciben como colaboradores potenciales en un equipo de trabajo.

“Cuando te ofrecen la opción de un vaso de agua o café, la respuesta correcta siempre es sí. Incluso si no tienes sed, puedes fingir que tomas un sorbo. Esto te hará parecer más accesible y agradable”, explicó Steinberg en una entrevista con Quartz.

Lo que no se debe hacer

Por otro lado, el especialista advierte que no se debe pedir una bebida si no ha sido ofrecida, ya que esto podría hacer que el candidato parezca demasiado exigente o genere incomodidad en el entrevistador si no tiene algo para ofrecer.

Asimismo, recomienda evitar los bocadillos en una entrevista. “No querrás masticar mientras respondes una pregunta”, concluyó Steinberg.