Leslie Shaw descarta grabar canción con el futbolista Christian Cueva: No está a mi nivel

La cantante Leslie Shaw fue categórica, descartó una eventual colaboración musical con el futbolista Christian Cueva, quien ahora cobra por subir a los escenarios con su novia Pamela Franco.

“No haría una colaboración con Cueva, no por ahora, le falta mejorar su imagen, le falta cantar mejor, no está a mi nivel (…) No me imagino tampoco un feat con él, no le den ideas, mejor no”, señaló.

SOLO DOS CANCIONES

Asimismo, en entrevista con Amor y Fuego, la intérprete criticó que el jugador cobre tanto dinero para presentarse en eventos, pese a no tener experiencia y todavía subirse ebrio a los escenarios.

“Encima que está cobrando como si fuera un artista de años y por dos canciones y estar así medio ‘wasca’, pero bueno, ahí los empresarios si quieren invertir”, indicó la bella “Barbie de la Cumbia”.