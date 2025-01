Polémica generó ‘El Cacash’ por comentario ofensivo contra Gabriela Serpa

Gerardo García, mejor conocido como ‘El Cacash’, enfrenta una ola de críticas tras realizar un comentario humillante sobre la actriz cómica Gabriela Serpa. Durante su participación en el programa Good Floro, del canal de streaming Todo Good, García lanzó una "broma" ofensiva al recordar la visita de Serpa al mismo set. Su comentario fue considerado degradante por muchos usuarios en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en tema viral.

EL COMENTARIO QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

Al inicio de la entrevista, ‘El Cacash’ mencionó en tono burlón: “Aquí sale el Curwen haciendo palta, ¿no? Con la Serpa. Ay no, me dijeron que acá no entraban perr...”. Aunque intentó retractarse segundos después, diciendo: “No, no, mentira, menos mal no se escuchó”, el comentario ya había sido registrado. Los conductores del programa no intervinieron y cambiaron de tema rápidamente, lo que generó aún más críticas por su falta de reacción ante el insulto.

El video del incidente fue eliminado del canal, pero no antes de ser compartido en redes sociales por figuras como Samuel Suárez de Instarándula y Ric La Torre, quienes lamentaron tanto las palabras de García como la actitud pasiva de los presentadores.

REACCIONES EN REDES

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de distintas plataformas condenaron las declaraciones de García y pidieron que se disculpe públicamente. El tanto, el programa Todo Good salió a pedir disculpas por la falta de acción ante las ofensas cometidas por García, pero los usuarios criticaron que en lugar de salir disculpándose, tengan mayor cuidado con sus comentarios y en la elección de sus invitados.

En medio de la controversia, Gianfranco Pérez, conocido por un altercado anterior con Serpa, usó sus redes sociales para criticar la falta de coherencia en las reacciones públicas. “¿Se medirá a todos con la misma vara o hay indignaciones a conveniencia? No todo era tan good como parece”, escribió el 'urraco' de Magaly Medina.