Jean Deza se pronuncia tras denuncia de agresión física y asegura que "no está prófugo"

El futbolista Jean Deza se pronunció este lunes por primera vez a través de sus redes sociales, tras ser denunciado por agresión física por su expareja Gabriela Alava y aseguró que está contribuyendo con las autoridades en la investigación.

Mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, Deza señaló que tanto su abogado como él no se han opuesto al impedimento de salida del país que se dictó en su contra debido que quiere continuar colaborando y dando las facilidades a las autoridades.

“Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de diligencias preliminares efectuada por el Ministerio Público, asimismo, quiero advertir que mi abogado y el recurrente al tomar conocimiento que se estaría requiriendo una medida de coerción personal - impedimento de salida del país, decidimos no oponemos a dicha medida, con la finalidad de continuar colaborando con el curso de las investigaciones, dando todas las facilidades del caso a las entidades estatales correspondientes”, dice parte de su comunicado.

Asegura que no escapa de la justicia

De otro lado, aclaró que no se encuentra escapando de la justicia y se ha presentado a las citaciones a las que fue notificado, también aseguró que acudirá las veces que sea requerido por las autoridades respectivas.

“Es preciso hacer mención, que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando, estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales”, señaló.