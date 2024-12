Samantha Batallanos revela que fue víctima de robo: delincuentes dispararon contra el carro donde viajaba

La ola de inseguridad continúa aumentando en Lima. Esta vez, la modelo Samantha Batallanos reveló que se convirtió en una víctima de la criminalidad cuando regresaba por la Panamericana Sur a la salida de un canal de televisión en Pachacámac.

En conversación con el programa de Magaly Medina, la expareja de Jonathan Maicelo brindó detalles del atraco que vivió y mencionó que los delincuentes dispararon contra el vehículo en el que viajaba, y afortunadamente, salió ilesa en aquel momento.

“Salía de Pachacamac en la Panamericana. Yo estaba atrapada al costado de un tráiler y otro tráiler (…) Empiezo a gritar, me muevo para que no me caigan los vidrios porque me asusto y me trato de cubrir y me insultaba y me decía: ‘dame tus cosas’. Y como no se podía reventar todo, le tiró un balazo a mí a mi luna y la bala cayó en el tablero, donde se mide el kilometraje”, manifestó.

¿QUÉ SE LLEVARON LOS CRIMINALES?

De acuerdo a la denuncia que interpuso Samantha Batallanos, los delincuentes se llevaron su cartera, donde tenía productos cosméticos, zapatos, ropa y objetos que se encuentran valorizados en casi S/5 mil.