Estos son los distritos más peligrosos de Lima Metropolitana

Lima atraviesa una crisis de inseguridad, donde extorsiones, sicariato y robos son el pan de cada día. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló los distritos más inseguros de la Lima Metropolitana.

En primer lugar, se encuentra San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado de la capital, con un 11.2% de inseguridad con más de 5 mil denuncias, lo que lo convierte en la zona con mayor índice de criminalidad y violencia extrema.

Otro de los distritos más peligrosos es el Cercado de Lima, con un 9.7% de inseguridad, donde este año se han registrado más de 4,000 denuncias por diversos delitos. San Martín de Porres (SMP) ocupa el tercer lugar con un índice de inseguridad de 5.4% y 2,000 casos denunciados.

Otros distritos como Comas, Villa María del Triunfo, Miraflores, Santiago de Surco y Los Olivos también enfrentan altos índices de criminalidad. Esta situación ha generado gran preocupación tanto en las autoridades locales como en los vecinos.

EXTORSIONES Y ROBOS

En todos estos distritos se han reportado diversos actos delictivos, predominando las extorsiones y los robos a mano armada. La ciudadanía asegura que el país vive una situación de terrorismo y pide a las autoridades tomar medidas más estrictas contra la delincuencia.

"Ya no podemos dejar salir a nuestros hijos, no pueden ir solos al colegio. Siempre debemos estar alertas y mantenerlos en casa, porque no sabemos si van a regresar bien", señaló una residente.