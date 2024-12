Clubes de la Liga1 denuncian deudas por parte de 1190 Sports

Cienciano, Alianza Atlético, Atlético Grau, ADT y Melgar solicitaron a la Federación Peruana de Futbol (FPF) finalizar el contrato con 1190 Sports por "incumplimiento indubitable".

A través de un comunicado, los cinco clubes de la Liga 1 piden que se regularice este año los pagos adeudados a los clubes; además cuestionan la falta de transparencia en los términos del acuerdo.

Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético, advirtió que los clubes podrían no iniciar el próximo campeonato si los ingresos no se regularizan. “Estamos en la quincena de diciembre y los pagos no se dan. Si no vienen los ingresos, no podría comenzar el campeonato”, declaró a Radio Ovación.

Los clubes también piden cederles el derecho de negociar y explotar los derechos de transmisión, argumentando que sería más beneficioso para sus intereses. Además, anunciaron medidas en 48 horas si no obtienen una respuesta favorable.

DESCARTA IMPAGOS

Por su parte, Hernán Donnari, CEO de 1190 Sports, negó las acusaciones y aseguró que la empresa ha cumplido con el contrato. "No le debemos nada a ningún club y hemos cumplido con los compromisos establecidos", afirmó en entrevista con RPP a inicios de este mes.