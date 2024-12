MIMP acredita a más de 50 nuevos voluntarios de la intervención "Hombres por la Igualdad"

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Aurora, realizó la actividad de acreditación y reconocimiento a 57 nuevos voluntarios de la iniciativa “Hombres por la Igualdad” en la región Callao, evento que tuvo como objetivo visibilizar las experiencias positivas de hombres comprometidos con la prevención de la violencia hacia las mujeres y la promoción de relaciones igualitarias.

Estos hombres, líderes comunitarios de entre 18 y 59 años, fueron capacitados en la prevención de la violencia de género a través de 16 sesiones formativas. Como voluntarios, con su dedicación y trabajo, han contribuido significativamente a transformar actitudes y creencias que perpetúan la violencia.

ACTITUDES MACHISTAS

Durante la ceremonia, la ministra del sector, Teresa Hernández Cajo, destacó la importancia de la iniciativa, que luego de más de 3 años de ejecución cuenta con 1980 voluntarios en 121 distritos a nivel nacional.



En tal sentido, resaltó que los hombres deben cuestionar aquellas creencias, prácticas y actitudes machistas que perpetúan la violencia.

“Sabemos que a través de su intervención estamos cambiando paradigmas, estamos cambiando la forma de entender la masculinidad de los hombres peruanos. Y lo más importante es que la labor que ustedes desarrollan está haciendo escuela, no sólo en sus hogares, porque como sabemos la violencia se aprende en los hogares, sino además están desarrollando una labor en su comunidad y están siendo referentes importantes para que luego, en poco tiempo, no hablemos de que hombre es el que más grita, el que más golpea, el que insulta, el que se pasa la luz roja, el que no le importa el derecho de otras personas”, señaló la ministra.

SOCIEDAD MÁS JUSTA

Como parte de la ceremonia, los voluntarios leyeron un acuerdo común de reconocimiento oficial tras culminar su proceso de capacitación.

También se leyó un manifiesto que destacó el impacto de su labor en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Durante el evento, los asistentes escucharon los testimonios de voluntarios que compartieron sus experiencias y los cambios generados en sus comunidades gracias a su activismo. Además, se compartieron videos del trabajo que realizan los 1980 voluntarios en 149 distritos del país.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Un ejemplo fue el voluntario Edison Obregón, quien narró cómo su involucramiento en la iniciativa había generado una transformación positiva en su comunidad, reflexionando sobre el impacto de su trabajo y el compromiso que requiere la lucha contra la violencia de género.

La actividad contó con la participación del alcalde del distrito de La Punta, Ramón Garay León, la directora del Programa Nacional Aurora, Patricia Garrido y el Jimmy Zafra, segundo jefe de la compañía de Bomberos La Perla n°34, Felipe Schatino.