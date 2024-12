"Nunca vi que la nana estaba colgada": Julián Zucchi responde tras polémico incidente

Julián Zucchi, actor argentino y expareja de Yiddá Eslava, se pronunció sobre el controversial video en el que se le ve avanzando con su camioneta mientras una de las nanas de sus hijos está colgada. En declaraciones ofrecidas a los medios, Zucchi negó cualquier intención de lastimar a la mujer y justificó su accionar debido a que, según él, estaba tratando de liberar el acceso al edificio donde ocurrió el incidente.

"NUNCA VI QUE ESTABA COLGADA"

El actor explicó que movió su camioneta porque estaba bloqueando la salida del edificio, pero afirmó no haberse percatado de que la empleada estaba sujetada al vehículo. “Jamás quise arrastrar a nadie, simplemente la camioneta estaba obstruyendo la salida y yo quise avanzar. Nunca vi que las nanas estaban colgadas”, declaró Zucchi.

Según su relato, fue su madre quien lo alertó de la situación, por lo que detuvo el vehículo. “Las nanas se querían subir a mi carro, cuando les dije que no necesitaba que vengan y que no había espacio (...) A mí me exigen cosas todo el tiempo desde que me separé”, señaló el actor. Sin embargo, el incidente ha generado críticas en redes sociales y comentarios divididos sobre la actitud del actor en medio de su tensa relación con Yiddá Eslava.

YIDDÁ ESLAVA: "VOY HABLAR CON LA VERDAD"

Por su parte, Yiddá Eslava también ofreció su versión de los hechos a través del programa Amor y Fuego. La actriz reveló que existía un acuerdo entre ambos para que, durante las salidas de su hijo mayor, quien tiene autismo, estuviera acompañado por una nana, algo que, según ella, Zucchi no respetó.

“Yo tenía un acuerdo con él, mi hijo el mayor es autista y necesita estar con una persona, es recomendación de la psicóloga. Me llamaron de recepción para decirme que había arrastrado a las nanas y se estaba llevando a mis hijos. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando”, afirmó Eslava, visiblemente molesta.

La actriz también negó las afirmaciones de Zucchi sobre la falta de espacio en el auto. “Es un auto de cinco pasajeros. Claramente entraban. Si me decía que solo iba una nana, lo conversábamos”, comentó indignada. El incidente ha desatado un nuevo capítulo en el mediático conflicto entre ambos, quienes desde su separación han protagonizado diversas disputas públicas relacionadas con la custodia de sus hijos y su convivencia familiar.