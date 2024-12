Lucy Bacigalupo denuncia negligencia en hospital y complicaciones tras operación

La reconocida comediante Lucy Bacigalupo, recordada por su participación en programas como "Risas y Salsa", denunció públicamente una presunta negligencia médica en el Hospital Rebagliatti que ha complicado gravemente su recuperación. La actriz relató en entrevista cómo una caída durante su hospitalización la llevó a una segunda operación y a meses de sufrimiento físico y emocional.

DE LA ESPERANZA A LA TRAGEDIA

Lucy ingresó al Hospital Rebagliatti para someterse a una operación de columna que prometía aliviar los intensos dolores causados por años de una estenosis espinal. Sin embargo, cinco días después de la intervención, su situación empeoró tras un incidente que califica como negligencia médica.

“Estaba en la camilla cuando una enfermera, al no poder moverme, me empujó bruscamente contra una puerta. La camilla se rompió y caí al suelo. Sentí un dolor terrible en el costado donde me habían operado”, expresó Bacigalupo, durante una entrevista para Magaly TV, La Firme. Esta caída provocó la apertura de una fístula, obligándola a ser intervenida nuevamente en noviembre.

COMPLICACIONES Y FALTA DE RESPUESTAS

A pesar de las cirugías, Lucy afirma que los problemas no terminaron ahí. “No me explican nada. Solo dicen que tuve complicaciones, pero no me dan detalles. El dolor es constante, no puedo caminar bien y dependo de una silla de ruedas”, explicó. La actriz también denunció que el hospital no le entregó su historia clínica completa, dejándola en la incertidumbre sobre su real estado de salud.

Hoy, Bacigalupo enfrenta no solo las secuelas físicas, sino también un profundo desgaste emocional. Ha perdido peso debido a la depresión y vive con el temor de necesitar una nueva operación. Con el respaldo de su familia, exige justicia y que el hospital asuma la responsabilidad por las complicaciones que han transformado su vida.