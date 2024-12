Comandante Zanabria alerta sobre crisis de salud mental en la PNP por falta de apoyo social

Durante la segunda mesa de trabajo por la seguridad ciudadana organizada en la Cámara de Comercio de Lima, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, expuso una problemática que, según él, afecta profundamente a los agentes del orden: un severo “problema de salud mental” derivado de la falta de aprobación social.

EL IMPACTO DEL RECHAZO SOCIAL EN LA PNP

Zanabria subrayó que los policías enfrentan un entorno hostil, donde su trabajo es constantemente cuestionado e incluso insultado por la ciudadanía. “El apoyo que requiere la Policía Nacional no es logístico, no es de personal, no es económico, es de aprobación social. Tenemos un severo problema de salud mental. ¿Cómo le dices a un hombre o mujer que trabaja 24 horas si todo el día lo insultan?”, declaró.

A esto se suma el riesgo constante al que están expuestos los policías en cumplimiento de sus funciones. Según el comandante, catorce agentes han perdido la vida en enfrentamientos con delincuentes en lo que va del año, sacrificios que, considera, muchas veces pasan desapercibidos.

El comandante general también enfatizó que la actual crisis de seguridad ciudadana es un reflejo de la escalada de delitos violentos en el país. Según su análisis, la criminalidad no solo ha aumentado en cantidad, sino que también se ha vuelto más agresiva y visible.

“Estamos en una sociedad donde lo legal es difícil y lo ilegal parece más fácil. Este es el momento para hacerle un quiebre a esa realidad porque los delitos son más violentos y se han hecho públicos”, añadió.

RECONOCER A LOS BUENOS POLICÍAS

En su intervención, Zanabria hizo un llamado a la ciudadanía para valorar el trabajo de los policías que cumplen su labor con responsabilidad y dedicación. Citó cifras relevantes, como los 260 mil detenidos en flagrancia este año, como prueba del esfuerzo realizado por la institución.

“Reconozcamos el esfuerzo que hacen los buenos policías. Los catorce policías muertos este año, ¿fue en vano? Los 260 mil detenidos no los trajo Papa Noel”, resaltó Zanabria.

El comandante concluyó haciendo énfasis en la importancia de un cambio en la percepción social hacia la policía, considerando que el reconocimiento y el apoyo son clave para fortalecer el desempeño de los agentes y enfrentar con éxito la creciente ola de criminalidad en el país.