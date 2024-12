Taxista fue baleado en La Molina: llamó a su pareja minutos antes del atentado

Un taxista de 48 años fue atacado a balazos en la avenida La Molina por aparentemente dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de este crimen; no obstante, la Policía sospecha que estos criminales intentaron robarle su vehículo.

Peritos de criminalística llegaron al lugar de los hechos y encontraron dos casquillos de bala y el vehículo no presenta afectaciones por los disparos.

INVESTIGAN CAUSA DEL ATAQUE

Los familiares de la víctima relatan que el hombre se encontraba dirigiéndose a su vivienda, ubicada en Manchay, así se lo habría hecho saber a su pareja por una llamada por teléfono minutos antes del atentado.

“No se sabe por qué han disparado, le han querido quitar el carro, no sé porque a él nunca lo han llamado, no había amenazas, nada. Esto puede ser un robo, pero no se sabe”, sostuvo la mujer. Se espera que el testimonio del taxista agraviado pueda esclarecer el caso.