John Kelvin y Dalia Durán juntos pese a orden de restricción: ¿Reconciliación a la vista?

John Kelvin y Dalia Durán, quienes han protagonizado uno de los casos más mediáticos de violencia de pareja en el Perú, fueron captados juntos compartiendo momentos familiares. Las fotografías han generado un intenso debate público debido a las denuncias previas de agresión física y la orden de restricción impuesta contra el cantante.

¿QUÉ DICEN LOS PROTAGONISTAS?

Ante las críticas por aparecer junto a John Kelvin, Dalia Durán se mostró tranquila y evitó entrar en polémica. Consultada por el programa América Hoy, comentó: “Algo me comentaron, pero no estoy pendiente de lo que dicen. No me afecta lo que hablen”. Mientras tanto, John Kelvin, en un audio difundido por su abogado, justificó su presencia argumentando que su prioridad es mantener una relación cercana con sus hijos.

“Estoy saliendo con mis hijos, con ella o sin ella. Como padres, las imágenes hablan por sí solas. Que especulen lo que quieran, lo importante es llevar la fiesta en paz”, afirmó el cantante, generando una ola de comentarios en redes sociales.

DIFÍCIL SITUACIÓN LEGAL

El abogado de John Kelvin confirmó que la orden de restricción sigue vigente y permanecerá activa hasta febrero del próximo año. Sin embargo, la aparente cercanía entre ambos ha generado posturas encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios critican duramente a Dalia por mostrarse junto a quien fue denunciado como su agresor, otros argumentan que podría ser un intento por mantener la armonía familiar por el bien de sus hijos.

Frases como “De nada sirvió el psicólogo, tiene apego” o “Lo hace por sus hijos” reflejan el debate en plataformas digitales. Sin embargo, el trasfondo de esta relación sigue siendo complejo y está bajo la lupa de la opinión pública. Las imágenes, lejos de aclarar la situación, han reavivado un tema delicado que aún no encuentra resolución definitiva.