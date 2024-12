Líder de 'Hermanos Guerrero' denuncia extorsiones tras asesinato de su vocalista

Walter Ángeles, dueño de la orquesta "Hermanos Guerrero", reveló haber recibido amenazas y mensajes extorsivos en las últimas semanas, situación que ha generado temor entre los integrantes de la banda.

Esto ocurre un mes después del asesinato de su vocalista, Thalía Manrique Castillo, en un violento atentado. Ángeles indicó que los extorsionadores utilizan números asociados a personas fallecidas y que, debido a esta situación, ha optado por no responder a las llamadas ni presentar una denuncia formal ante la Policía.

"Como he estado en Lima, ya no contesto. Es primera vez que me extorsionan. Estoy preocupado, porque he averiguado que son números de personas fallecidas", afirmó en una entrevista a un medio local.

APENAS DOS MESES Y MEDIO DE CREACIÓN Y ENFRENTAN EXTORSIÓN

La orquesta, que cumplió apenas dos meses y medio de creación, enfrenta un panorama de incertidumbre, según el líder del grupo, quien lleva 30 años en el rubro musical.