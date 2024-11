¿Sabes cuáles son los peligros de consumir medicamentos vencidos?

En muchos hogares peruanos es común encontrar botiquines con una gran variedad medicamentos guardados "por si acaso", algunos de ellos vencidos hace meses o incluso años. Esta práctica, aparentemente inofensiva, puede poner en grave riesgo la salud de la familia.

La caducidad de los medicamentos es una medida sanitaria para garantizar que sean seguros y eficaces, por lo que no deben ser consumidos sin tener en cuenta su fecha de vencimiento.

“La exposición a la luz, la humedad y las temperaturas extremas pueden afectar los medicamentos recetados y los de venta libre, haciéndolos menos efectivos e incluso tóxicos, en algunos casos. Las condiciones de estabilidad varían según los fármacos, la presentación del medicamento (comprimido, solución, etc.) o su modo de fabricación”, afirma el químico farmacéutico Luis Montero, docente de la carrera de Farmacia Técnica del Instituto Carrión, centro educativo con 56 años de trayectoria.

Ante ello, el especialista da a conocer cuáles son los principales riesgos de consumir medicamentos vencidos:

Pérdida de eficacia: Uno de los efectos más comunes al consumir medicamentos vencidos es que hayan perdido su capacidad para tratar la afección o el síntoma para el cual fueron recetados. Esto puede causar que la enfermedad avance o que el malestar continue.



Posible toxicidad: Aunque no es frecuente, ciertos medicamentos pueden volverse tóxicos si ha pasado demasiado tiempo desde su fecha de caducidad. Este riesgo se incrementa si el medicamento estuvo expuesto a la luz, el calor o la humedad pueden acelerar su deterioro.



Impurezas peligrosas: Los medicamentos vencidos pueden desarrollar impurezas o contaminantes que podrían poner en riesgo la salud del paciente, en particular si se almacenan en condiciones inadecuadas.



Mayor riesgo de reacciones alérgicas . La degradación de los ingredientes activos y excipientes en medicamentos vencidos puede incrementar el riesgo de reacciones alérgicas o sensibilidades. Aunque un medicamento haya sido recetado anteriormente, una versión caducada podría provocar una reacción inesperada, que va desde irritación hasta anafilaxis.



Resistencia a los medicamentos . Consumir antibióticos vencidos puede contribuir a la resistencia antimicrobiana. Al no recibir la dosis efectiva, las bacterias pueden no ser eliminadas completamente, y en cambio, adaptarse y volverse más fuertes. Esto hace que futuras infecciones sean más difíciles de tratar y amenaza la salud pública en general.

"Si usted o un miembro de su familia consume accidentalmente un medicamento vencido, no entre en pánico. En la mayoría de los casos, el efecto principal será la falta de eficacia del medicamento, especialmente en condiciones leves como resfriados o dolores de cabeza. Sin embargo, si experimenta algún síntoma grave o reacciones inusuales, consulte inmediatamente a un médico”, afirma el especialista del Instituto Carrión.