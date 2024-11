Abogado de presidenta Boluarte recomienda a Nicanor Boluarte mantenerse prófugo

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, recomendó a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, mantenerse ‘prófugo de la justicia’ frente a la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra por el caso "Los Waykis en la Sombra".

"Si Nicanor me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición, así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece del flagelo de ese juez en particular”, declaró a RPP.

Portugal cuestionó al juez Richard Concepción, quien dictó la medida, señalando que las decisiones del magistrado son "injustas y arbitrarias".

El abogado también aclaró que no existe ninguna restricción para que los hermanos Boluarte conversen y reiteró que no hay evidencia que vincule a la presidenta con el caso. Además, aseguró que la Fiscalía no ha podido construir un caso sólido en su contra.

GUARDAR SILENCIO

Finalmente, Portugal señaló que, si la presidenta Dina Boluarte es citada por la Fiscalía para declarar por el caso "Los Waykis en la Sombra", podría acogerse a su derecho de abstenerse a declarar, debido al vínculo directo con uno de los investigados.

Fuente: RPP