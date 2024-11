Marco Zunino confiesa que fue diagnosticado con cáncer: “Se me salieron las lágrimas”

A pesar de que siempre esta con una sonrisa, Marco Zunino confesó que hace cinco meses fue diagnosticado con cáncer de vejiga, enfermedad contra la que viene luchando día a día y así ganarle la batalla.

¿CÓMO FUE SU REACCIÓN AL CONOCER LA NOTICIA?

En una entrevista con Dia D, el actor contó que fue un momento difícil al enterarse de la noticia y no evitó que se le salieran las lágrimas, pero sabía que no podía darse por vencido para combatir contra el mal.

“Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos, dije ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’ (…) No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”, indicó el exintegrante de Nubeluz.

Ante esta situación, Marco Zunino contó que el cáncer se encontraba en estado I, por lo que se sometió a una operación para extirpar el tumor, por lo que en estos momentos se encuentra en proceso de recuperación con inmunoterapia.