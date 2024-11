[EXCLUSIVO] Medallista Jorge Arcela: le prometieron una vivienda en evento de Fovipol en 2019 y no se cumplió

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

El reconocido paratirador peruano y policía en retiro, Jorge Arcela, dio a conocer a Panamericana.pe que, en 2019, durante un evento del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), se le prometió la entrega de un inmueble por su valerosa acción policial en 2014 y destacada trayectoria como paradeportista; sin embargo, a la fecha, esto no se ha cumplido.

Arcela, quien compitió en los Juegos Paralímpicos París 2024, relató en exclusiva que, en diciembre de 2019, se le hizo entrega “de manera ficticia” de las llaves de la vivienda que supuestamente le iban a otorgar. Esta ceremonia contó con la presencia de diversos medios de comunicación y autoridades de aquel entonces como el exministro del Interior, Carlos Morán Soto, y el excomandante general de la PNP, José Luis Lavalle Santa Cruz.

Tras el evento, Fovipol realizó un cartel informativo en el que se utilizó la imagen del policía en retiro con el siguiente texto: “El ministro del Interior Carlos Morán Soto y el comandante General PNP José Luis Lavalle Santa Cruz haciendo entrega del inmueble al S2 PNP ® Jorge William Arcela Godoy, quien arriesgó su vida por salvar otras el 30 de marzo del 2014, durante una intervención policial en el distrito del Rímac”. En la imagen se observa al paratirador peruano posar junto al exministro, quien sostiene una llave gigante en su mano.

“Esto parece una burla porque encima toman mi imagen como una propaganda para hacer difusión de que FOVIPOL brinda apoyo y ayuda a los efectivos policiales”, sostuvo el paratirador peruano a Panamericana.pe.

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú (PNP) difundió el 7 de diciembre del 2019 una nota de prensa en la que confirma la entrega de una vivienda en Chorrillos a la familia de Arcela Godoy.

“En el marco de la ceremonia de clausura (de la II Expovivienda FOVIPOL Lima 2019), se entregó dos viviendas a las familias de dos valerosos policías que cumplían con brindar seguridad en nuestro país; uno de ellos es el S2.PNP Jorge William Arcela Godoy, quien quedó parapléjico tras ser emboscado y baleado por los delincuentes el año 2014, tras cumplir labores de inteligencia. La vivienda que se le entregó está ubicada en el distrito de Chorrillos – Lima”, se lee en la nota de prensa.

¿POR QUÉ NO SE LE HA HECHO ENTREGA DE ESTE INMUEBLE?

A lo largo de los años, Arcela ha buscado respuestas tanto en Fovipol como en el Ministerio del Interior sobre esta promesa no cumplida. Según indica, esta primera entidad ha desviado la responsabilidad hacia una inmobiliaria que aparentemente no concretó los acuerdos necesarios.

“La inmobiliaria me escribió y me dijo: ‘mientras que nosotros no firmemos ningún acuerdo con Fovipol, no se te va a hacer entrega de nada”, sostuvo el expolicía, quien señala que “ningún ministro (del Interior)” lo ha atendido con respecto a este caso.

Arcela dio a conocer que el día de la ceremonia se le instó a firmar un “acta de compromiso de entrega del bien inmueble”, con la inmobiliaria San Abdias S.A.C, representada por Ricardo Vicente Bartola Cancho.

En este documento, que cuenta con el logo de Fovipol, se lee que la mencionada inmobiliaria “se compromete en entregar un terreno (bien inmueble) al ganador del sorteo llevado a cabo”, quien es Arcela. Dicha misiva fue firmada tanto por el policía en retiro como por Barzola Cancho, el 7 de diciembre del 2019, “en las instalaciones del Fovipol”.

El paradeportista señala que recientemente se reunió con el actual gerente General del Fondo de Vivienda Policial, coronel PNP Segundo Pericles Argomedo Vásquez, quien le manifestó que la entidad no tiene “ninguna responsabilidad legal” para otorgarle un inmueble, dado a que no hay un documento que precise que Fovipol se comprometió con dicha entrega.

“Hace muy poco tuve que ir nuevamente a Fovipol y hablé con el nuevo gerente y me dijo: ‘Sabes qué, Jorge. Lamentablemente, esto no procede porque esto tenía que habértelo entregado la inmobiliaria y no se ha hecho presente. En realidad, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad legal ni nada para poder brindarte o darte una vivienda, a menos que el ministro (del Interior, Juan José Santivañez), apruebe sobre el proyecto que se va a hacer y que ahí se te entregue, pero por lo pronto, nosotros no tenemos nada’”, agregó.

El general (r) Herbert Ramos Ruiz, quien también ha sido jefe de la Región Policial Lima en 2020, era el gerente general de Fovipol en el año que se le realizó la mencionada ceremonia.

90 MIL SOLES POR UNA VIVIENDA EN CHORRILLOS

El paratirador revela que, a inicios del 2022, tuvo una audiencia con el gerente general de aquel entonces, el cual le propuso ingresar a un sorteo de viviendas en Chorrillos; no obstante, señala que, tras presentar una serie de requerimientos para adquirir el inmueble, dicho funcionario lo llamó para que firme un documento y realice un pago de 90 mil soles en menos de 48 horas.

“Me dieron una audiencia con el gerente de Fovipol, quien me dice: ‘vamos a ver qué podemos hacer contigo, a ver si de repente entras a un sorteo de viviendas que se va a dar en Chorrillos’ (…) agarro y me dijo: ‘¿tienes 90 mil soles?, dámelos e inmediatamente se te entrega el departamento’”, subrayó, pero el hombre de armas no accedió a dicho ofrecimiento verbal.

“La figura es la siguiente: como no me llegaron a dar el departamento aquella vez, yo presenté un reclamo y me dicen: ‘presenta una solicitud para ver si se te puede adjudicar un departamento, pero primero presenta una solicitud en la que Fovipol verifique que no tengas ningún préstamo, adjudicación o cualquier cosa por parte de esta entidad para que de esta forma tú puedas ser aprobado para este entrar al sorteo de la adjudicación de una vivienda. Yo presento esa constancia y ahí sale de que yo no he sido beneficiado, por ende, se me adjudica un departamento en Chorrillos, como ganador por el sorteo. Una vez que llega la fecha del sorteo, yo recibo esa constancia de Fovipol, que sigo ganador y cuando pasa un año y medio, más o menos, porque todavía no me hacen adjudicación porque estaban verificando si es que me lo iban a entregar a costo cero o si yo tenía que hacer un pago, ahí es donde me llama por teléfono este coronel, que no me recuerdo su nombre y me dice: ‘ya deposítame 90 mil soles y ya de una vez parte tu departamento. Si no tienes, simplemente queda constancia de que has rechazado la adjudicación”, detalló el policía en retiro en comunicación por WhatsApp.

Por otro lado, Arcela sostuvo que dicho gerente general lo instó a no dar a conocer esta promesa incumplida a los medios.

A raíz de estos inconvenientes, el paratirador ha presentado una carta notarial al actual gerente general de Fovipol; no obstante, aún no tiene una respuesta.

“Les pediría a las autoridades que por favor tengan un poco de consideración, que sean un poco más empáticos ante la situación y piensen bien las cosas antes de hacerlas. Si se van a comprometer a algo como institución, cumplan. No dejen a un lado o dejen esto como una burla, no dejen que la imagen de su policía quede mal. La institución policial es muy grande y bonita. Pero hacer este tipo de denuncias hace que la institución policial quede mal parada; más aún, ante la situación en la que nos encontramos, en la que ya de por sí la población nos ve mal. Ante este tipo de denuncias, es mejor que se atienda, que se resuelva y es mejor ser claros y directos”, enfatizó.

PROBLEMÁTICAS QUE ATRAVIESAN LOS POLICÍAS QUE ADQUIEREN UNA DISCAPACIDAD

Por otro lado, Arcela señala que los policías que pasaron al retiro tras adquirir una discapacidad en el ejercicio de sus funciones vienen atravesando ciertas problemáticas como dificultades para acceder a tratamientos especializados en el extranjero y negativas en la adquisición de pañales, equipos biomédicos, entre otros.

“Hay efectivos policiales, entre ellos me incluyo, que queremos viajar a hacer nuestros tratamientos especializados al exterior y SALUDPOL nos cierra las puertas, nos niegan los viajes, nos niegan los tratamientos. Ahora nos dicen que ya no nos van a dar pañales, que ya no nos van el equipo biomédico porque se supone que en otro seguro si no los dan y que por eso no tendrían porqué darnos a nosotros”, indicó.

“Entonces, la pregunta es: de qué sirve entregar la vida, de qué sirve ofrendar tu vida a la patria, al país, a la población y a la institución, si no vamos a tener el respaldo adecuado. Si se van a burlar de la forma en que se burlaron como fue en esa ceremonia o simplemente nos van a dejar de lado como nos están dejando o nos quieren dejar de lado a todos los efectivos policiales que hemos entregado nuestra vida. Hago un llamado a las autoridades para poder reunirnos y hacer una mesa de diálogo adecuada y formal, en donde podamos poner sobre la mesa todas las problemáticas que estamos teniendo y dar una solución. Es muy penoso tener que hacer una denuncia de esta forma y más a una institución tan grande y bonita como lo es mi Policía”, concluyó Arcela, quien también señala que se le han cerrado las puertas para poder implementar un programa deportivo para los agentes PNP que adquieran una discapacidad.

ENTREGA DE DEPARTAMENTOS A OTROS POLICÍAS

Es importante tomar en cuenta que en dicha ceremonia también se comprometieron con entregarle una vivienda a los agentes PNP José Antonio Lino Rivera y a Alonso Vizcarra Cueva por sus valerosas acciones policiales.

De acuerdo a la información del paratirador y la que pudo corroborar Panamericana.pe, a Lino Rivera sí se le entregó inmueble prometido; no obstante, el acuerdo se realizó con una inmobiliaria distinta a la que hizo el trato Jorge Arcela. Hasta el momento, se desconoce cuál sería la situación de Vizcarra Cueva.

Al cierre de este informe, el Ministerio del Interior no ha emitido una respuesta formal a las consultas que realizó Panamericana.pe. Por otro lado, el coronel PNP Segundo Pericles Argomedo Vásquez, gerente General del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL), ha manifestado, a través de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía, no tener tiempo en este momento para brindar sus descargos por medio de una entrevista debido a su “ajustada agenda laboral”. Hasta el momento, no se ha tenido éxito en el contacto con la inmobiliaria y sus representantes.

DE SOBREVIVIENTE A ESTRELLA DE TIRO PARADEPORTIVO

El hombre de armas señala que, en marzo del 2014, cuando trabajaba como policía encubierto en Trujillo, fue víctima de un atentado por parte de la organización criminal ‘Los Malditos del Triunfo’, quienes asesinaron a balazos a un efectivo PNP y a un colaborador eficaz durante una operación. Afortunadamente, Arcela logró sobrevivir a nueve disparos; sin embargo, tuvo que adoptar a su vida una silla de ruedas, que se volvería años más tarde en su compañera de competencias.

En 2017, Arcela decide incursionar en el tiro paradeportivo, una disciplina con la que ha dejado el nombre del Perú muy alto con sus victorias en múltiples competencias internacionales.

Entre sus logros destaca su medalla de plata en los Juegos Paranamericanos de Lima 2019, dos preseas en la edición de Santiago 2023 y su participación histórica en los Juegos Paralímpicos de París 2024.