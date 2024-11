Delincuente rompe en llanto tras ser capturado a balazos por policía de civil

Un delincuente herido de bala rompió en llanto dentro de una miniván donde, junto a dos cómplices, habría intentado asaltar a un policía vestido de civil. El hecho ocurrió en Huachipa, donde el agente se defendió con su arma reglamentaria.

Según el policía, abordó un falso colectivo en Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, con destino a Huachipa. Sin embargo, al llegar a la altura del Parque Huachipa, el vehículo, conducido por uno de los delincuentes, se desvió para concretar el robo.

El policía, quien portaba su arma de reglamento, se enfrentó a balazos contra los atacantes, logrando herir a dos de ellos. “El conductor me apunta con el arma y me dice ‘ya perdiste’. En ese momento, los tres sujetos se me avalanchan. Yo reaccioné, los empujé, y al ver que uno de ellos estaba por dispararme, saqué mi arma para defenderme”, relató el efectivo.

IMPLICADOS

El delincuente herido en la miniván fue identificado como Rubén Luján Cuadros. Otro de los implicados, Roberto Curo Flores, también fue detenido mientras caminaba herido de bala por la avenida Ramiro Prialé. Por su parte, el conductor del vehículo permanece no identificado. La investigación está a cargo de la comisaría de Vitarte.