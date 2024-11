Sedapal anuncia corte del servicio de agua el 19 y 20 de noviembre: estos son los distritos afectados

Foto Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias

El empresa encargada del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), informó de un nuevo corte del servicio, este 19 y 20 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Los distritos afectados son San Juan de Lurigancho, Pachacámac, San Borja, Los Olivos, Lince, San Isidro, Lurigancho, Breña, Surco y Villa María del Triunfo. El corte no abarcará la totalidad de las jurisdicciones, sino zonas específicas.

Foto Andina

Distritos que no tendrán agua el 19 de noviembre

San Juan de Lurigancho

No habrá agua en el Sector 418, Agru. Fam. Nuevo Amanecer, APV Casablanca, A.H. 9 de Febrero Ampliación, A.H. Integración Solidaria y Progreso, Agru. Las Casuarinas de Casablanca, Agru. Los Andes y Agru. Los Claveles. El corte comenzará a las 9:00 a.m. y se restablecerá a las 8:00 p.m.

Pachacámac

Debido a la limpieza de un reservorio, no tendrán agua las zonas del C.P.R. Huertos de Manchay, en los sectores Pedregal y La Florida. La interrupción comenzará a las 8:00 a.m. y el servicio se restablecerá a las 8:00 p.m.

San Borja

La interrupción del servicio afectará parte del sector 67, específicamente el Conjunto Residencial Torres de Limatambo. El corte comenzará a las 8:00 a.m. y se espera que el servicio se restablezca a las 11:00 p.m.

Foto El Peruano

Distritos que no tendrán agua el 20 de noviembre

Los Olivos

El corte comenzará a las 12:00 p.m. y se restablecerá a partir de las 8:00 p.m. Los sectores afectados son el A.H. Mercurio Alto, el A.H. Mercurio Alto Ampliación Comité 8, el A.H. Sarita Colonia, el P.J. José Carlos Mariátegui, la Urb. Mercurio y la Urb. Mercurio Alto.

Lince

Se verán afectadas las zonas de la Urbanización Risso y el Cercado. El corte, programado por la limpieza del reservorio local, comenzará a las 12:00 p.m. y se extenderá hasta las 11:00 p.m.

San Isidro

El corte de agua afectará las urbanizaciones San Felipe, Los Rosales y Orrantia. El cuadrante entre las avenidas Javier Prado Oeste, César Vallejo, Guillermo Prescott y la Calle Los Sauces. La suspensión comienza a las 12:00 p.m. y termina a las 11:00 p.m.

Lurigancho

Se quedarán sin agua los vecinos de la Urb. El Mirasol de Huampaní (1ra etapa, Calles 1 y 2) y la Urb. El Haras (Calles 1 y 2). La interrupción comenzará a las 12:00 p.m. y se extenderá hasta las 11:50 p.m.

Asimismo, las zonas de Urb. Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa y a la Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa (Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) no tendrán agua de 08:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.

Foto Récord

Breña

Sedapal interrumpirá el servicio en el Cercado, Plaza Bolognesi, General Varela, Av. Brasil, Jr. Restauración y Av. Arica. La suspensión del servicio está programada desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Surco

El servicio de agua potable será interrumpido desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., y debido a trabajos de limpieza de reservorio, la zona del sector 297, específicamente la Urb. Villa Libertad de Monterrico.

Villa María del Triunfo

No habré agua en el A.H. Alberto Fujimori, P.J. Poeta José Gálvez y el A.H. Programa Municipal de Vivienda Los Ángeles. La interrupción será desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., por trabajos de limpieza de reservorio.

Foto Ojo

(Con información de Infobae)